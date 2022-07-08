Стрелок, ранивший Абэ, объяснил свой поступок недовольством политикой экс-премьера

Об этом сообщает телеканал NHK, ссылаясь на полицейских. Ранее правоохранители сообщили, что Абэ был в сознании, однако во время транспортировки - для этого потребовался вертолет - его состояние стало критическим «с остановкой сердца и легких».
Об этом сообщает телеканал NHK, ссылаясь на полицейских. Ранее правоохранители сообщили, что Абэ был в сознании, однако во время транспортировки - для этого потребовался вертолет - его состояние стало критическим «с остановкой сердца и легких».
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