Лучше остаться дома: ГИБДД предупреждает южноуральцев об ухудшении погоды

Это касается автомобилистов, которые собираются в дальнюю дорогу, а также пешеходов.Госавтоинспекция Челябинской области обратилась к автомобилистам с предупреждением об ухудшении погоды: — На Южном Урале снова ожидаются метели и снегопады.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии