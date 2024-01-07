Лучше остаться дома: ГИБДД предупреждает южноуральцев об ухудшении погоды

Это касается автомобилистов, которые собираются в дальнюю дорогу, а также пешеходов.Госавтоинспекция Челябинской области обратилась к автомобилистам с предупреждением об ухудшении погоды: — На Южном Урале снова ожидаются метели и снегопады.