Минюст России готовит законопроект о запрете идеологии child-free

В России начали разработку законопроект о запрете идеологии отказа от детей (child-free). Об этом заявил замглавы Министерства юстиции РФ Всеволод Вуколов в ходе Петербургского международного юридического форума.
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