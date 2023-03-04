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Нарколог Масякин заявил, что отказ от алкоголя поможет похудеть

Нарколог Масякин заявил, что отказ от алкоголя поможет похудеть

Отказ от шести бокалов вина за неделю поможет немного похудеть, так как это сэкономит 960 калорий. Об этом заявил глава Московского научно-практического центра наркологии департамента здравоохранения столицы Антон Масякин, пишет РИА Новости.

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