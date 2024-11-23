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Царьград

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Орбан пояснил послание Путина Западу: "Это не трюк"

Орбан пояснил послание Путина Западу: "Это не трюк"

Изменение ядерной доктрины России и испытания гиперзвуковой ракеты "Орешник" не следует воспринимать как манипуляции Владимира Путин.

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