В Сургуте под уголовное дело попали дебоширы, стрелявшие из окон авто

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин приказал возбудить уголовное дело на молодых людей, которые, катаясь ночью по проспекту Мира в Сургуте (ХМАО), стреляли из окон авто и громко слушали музыку.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии