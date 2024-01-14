Технические специалисты из Digital Foundry похвалили консольные версии шутера The Fin...

Технические специалисты из Digital Foundry похвалили консольные версии шутера The FinalsСпециалисты из Digital Foundry опубликовали ролик с анализом игры The Finals, а именно версиям для консолей PS5, Xbox Series X и Series S.
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