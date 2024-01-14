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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Технические специалисты из Digital Foundry похвалили консольные версии шутера The Fin...

Технические специалисты из Digital Foundry похвалили консольные версии шутера The Fin...

Технические специалисты из Digital Foundry похвалили консольные версии шутера The FinalsСпециалисты из Digital Foundry опубликовали ролик с анализом игры The Finals, а именно версиям для консолей PS5, Xbox Series X и Series S.

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