Тверские транспортные полицейские провели конкурс рисунков на тему «Дорога Без Опасности»

В преддверии наступления осенних каникул и в рамках проведения профилактической работы с несовершеннолетними сотрудники Тверского ЛО МВД России на транспорте совместно с членами Общественного совета при линподразделении организовали и провели конкурс детских рисунков на тему «Дорога Без Опасности» в школе № 25 города Твери.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии