Тверские транспортные полицейские провели конкурс рисунков на тему «Дорога Без Опасности»

В преддверии наступления осенних каникул и в рамках проведения профилактической работы с несовершеннолетними сотрудники Тверского ЛО МВД России на транспорте совместно с членами Общественного совета при линподразделении организовали и провели конкурс детских рисунков на тему «Дорога Без Опасности» в школе № 25 города Твери.