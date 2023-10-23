Новые санкции не будут работать, как не работают старые, заявил Грушко

Перманентный поиск новых возможных санкций против России не принесет странам ЕС желаемого результата, так как их неэффективность доказана практикой, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко, комментируя консультации ЕС по 12 пакету рестрикций.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии