Шойгу заявил о способности «Цирконов» преодолеть любую ПВО и ПРО

Гиперзвуковые ракеты «Циркон», которые стоят на вооружении выходящего на боевую службу фрегата «Адмирал Горшков», гарантированно преодолевают любую систему противовоздушной и противоракетной обороны, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.