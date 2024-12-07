Празднование дня Клима Холодного проходит в народе 8 декабря

Источник иллюстрации / фото: dosuga.net8 декабря в народной традиции называется Клим Холодный. Этот день посвящен памяти святого Климента, который когда-то был папой Римским и стал одним из учеников апостола Павла.
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