В Брянской области состоялась церемония торжественного закрытия профильных смен детских трудовых лагерей

В детском оздоровительном комплексе «Лесной» состоялась торжественная церемония закрытия профильных смен трудовых лагерей «Путь Витязей» и «Трудовой десант Брянщины», организованных УМВД России по Брянской области и субъектами профилактики региона.
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