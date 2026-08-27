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Происшествия

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В Брянской области состоялась церемония торжественного закрытия профильных смен детских трудовых лагерей

В детском оздоровительном комплексе «Лесной» состоялась торжественная церемония закрытия профильных смен трудовых лагерей «Путь Витязей» и «Трудовой десант Брянщины», организованных УМВД России по Брянской области и субъектами профилактики региона.

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