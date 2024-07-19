Житель Оренбургской области выразил благодарность сотрудникам отделения МВД России по Беляевскому району за оказанную помощь на дороге

Сотрудниками ОМВД России по Беляевскому району начальником миграционного пункта майором полиции Андреем Людиженским, начальником центра временного содержания иностранных граждан капитаном полиции Денисом Гордиенко, старшиной тылового обеспечения сержантом полиции Даулетом Жальбаевым оказана помощь гражданам на трассе Оренбург-Орск, оказавшимся в затруднительном положении.
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