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Как в Galaxy S26 Ultra: смартфоны Xiaomi получат функцию Smart Privacy Display — она уже засветилась в коде HyperOS

Как в Galaxy S26 Ultra: смартфоны Xiaomi получат функцию Smart Privacy Display — она уже засветилась в коде HyperOS

Xiaomi позволит гибко настраивать эту функцию Xiaomi готовится внедрить во флагманские смартфоны аппаратную технологию защиты дисплея от посторонних взглядов, аналогичную той, что реализована в Samsung Galaxy S26 Ultra.

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