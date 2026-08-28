Как в Galaxy S26 Ultra: смартфоны Xiaomi получат функцию Smart Privacy Display — она уже засветилась в коде HyperOS

Xiaomi позволит гибко настраивать эту функцию Xiaomi готовится внедрить во флагманские смартфоны аппаратную технологию защиты дисплея от посторонних взглядов, аналогичную той, что реализована в Samsung Galaxy S26 Ultra.
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