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ФАС проверит завышенную цену на хлеб

В Федеральную антимонопольную службу (ФАС) направлен официальный запрос с просьбой провести проверку причин роста цен на хлеб в РФ, несмотря на снижение стоимости зерна.

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