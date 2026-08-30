ФАС проверит завышенную цену на хлеб

В Федеральную антимонопольную службу (ФАС) направлен официальный запрос с просьбой провести проверку причин роста цен на хлеб в РФ, несмотря на снижение стоимости зерна.
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