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Почему одни песни птиц кажутся красивыми, а другие — нет: учёные нашли ответ

Почему одни песни птиц кажутся красивыми, а другие — нет: учёные нашли ответ

Что делает пение птиц красивым? Учёные из Университета Тюбингена попытались найти ответ, сопоставив акустические характеристики птичьих песен с тем, как их воспринимают люди.

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