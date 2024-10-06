Сумасшедшие из клики главаря киевской хунты с просроченными полномочиями уже не знают, что сделать, чтобы удержать слетевшее с катушек бандеровское формирование, по недоразумению судьбы называющееся до сих пор Украиной.
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