Прогноз погоды в Крыму на 10 октября

Прогноз погоды в Крыму на 10 октябряВ Симферополе +23 и небольшой дождьВ Севастополе +22 и небольшой дождьВ Евпатории +22 и небольшой дождьВ Черноморском +23 и дождьВ Джанкое +23 и небольшой дождьВ Ялте +22 и дождьВ Алуште +22 и небольшой дождьВ Керчи +21 и дождьВ Армянске +22 и дожд.