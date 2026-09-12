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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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У «Оренбурга» удалили двух игроков в конце матча с «Динамо» – Куля и Сивис получили по 2-й желтой. Команды устроили стычку, судья показал по красной тренерам клубов – Горбанцу и Белорукову

«Оренбург» заработал два удаления в концовке матча с «Динамо» (0:1).  Виктор Окишор забил победный гол на 90-й минуте.

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