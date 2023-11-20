Практически все украинцы говорят по-русски, однако их говор и некие лингвистические особенности всё равно выдают жителя соседней страны.
Как легко опознать украинца? 5 слов-ключей - и все ясно
Комментарии
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Ирина Котова
Гхеканье и шоканье, и тупость с наглостью и жадностью , русские не такие
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17 час.
Леонид Руси
Всегда не довольные, капризные паразиты, которым хочется управлять, а не работать головой
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17 час.
СК
Сергей Костин
Завистливые. Очень. И подлые. Кстати, предадут в любой момент.
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16 час.
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