Страна и люди
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Страна и люди

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В Госдуме предложили снизить возраст выхода на пенсию работникам АПК

В Госдуме предложили снизить возраст выхода на пенсию работникам АПК

В России предложили досрочно уходить на пенсию работникам агропромышленного комплекса ( АПК ). Соответствующий законопроект внес на рассмотрение в Госдуму РФ глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

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