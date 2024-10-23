В Госдуме предложили снизить возраст выхода на пенсию работникам АПК

В России предложили досрочно уходить на пенсию работникам агропромышленного комплекса ( АПК ). Соответствующий законопроект внес на рассмотрение в Госдуму РФ глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.
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