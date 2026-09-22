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Царьград

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Минобороны России заявило о ракетном ударе по объектам на Украине

Минобороны России заявило о ракетном ударе по объектам на Украине

Министерство обороны России сообщило о проведении военных операций в Киеве и других областях Украины.

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