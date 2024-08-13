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Царьград

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У России появился мощнейший "Царь-лазер": В ядерном центре заверили - "Будет работать в полном объёме"

У России появился мощнейший "Царь-лазер": В ядерном центре заверили - "Будет работать в полном объёме"

Благодаря инженерам у России появился мощнейший "Царь-лазер", способный выполнять "экзотические задания".

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