Джейкоб Скипио возвращается во вселенную “Плохих парней” Джейкоб Скипио, не...

Джейкоб Скипио возвращается во вселенную “Плохих парней”Джейкоб Скипио, недавно снявшийся вместе с Педро Паскалем и Николасом Кейджем в комедийном боевике “Невыносимая тяжесть огромного таланта”, вернется на экраны в фильме “Плохие парни 4” .
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