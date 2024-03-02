Джейкоб Скипио возвращается во вселенную “Плохих парней” Джейкоб Скипио, не...

Джейкоб Скипио возвращается во вселенную “Плохих парней”Джейкоб Скипио, недавно снявшийся вместе с Педро Паскалем и Николасом Кейджем в комедийном боевике “Невыносимая тяжесть огромного таланта”, вернется на экраны в фильме “Плохие парни 4” .