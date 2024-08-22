Названы районы Москвы с наибольшим ростом цен на жилье бизнес-класса

Район Филевский Парк стал первым по росту цен на новостройки бизнес-класса Тройку лидеров по подорожанию в этом ценовом сегменте рынка новостроек составили районы Филевский Парк, Якиманка и Москворечье-Сабурово Район Филевский Парк занял первое место в Старой Москве по росту средней цены 1 кв.