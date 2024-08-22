Фокус внимания
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Фокус внимания

14 подписчиков

Названы районы Москвы с наибольшим ростом цен на жилье бизнес-класса

Названы районы Москвы с наибольшим ростом цен на жилье бизнес-класса

Район Филевский Парк стал первым по росту цен на новостройки бизнес-класса Тройку лидеров по подорожанию в этом ценовом сегменте рынка новостроек составили районы Филевский Парк, Якиманка и Москворечье-Сабурово Район Филевский Парк занял первое место в Старой Москве по росту средней цены 1 кв.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх