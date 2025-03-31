“Я предавал, предавал женщин”, – Александр Буйнов высказался о причинах онкологии

Онкобольной Александр Буйнов впервые заявил, чем заслужил тяжелую болезнь. Александр Буйнов впервые открыто заявил о том, что считает себя виновным в том, чтопереживает тяжелую болезнь, а именно рак предстательной железы, с которым столкнулся в начале 2010-х годов.
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