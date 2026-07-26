Два беглеца, критика СВО, просятся в Россию: Артисты, что с них взять

Надежда

Друзей и латентных покровителей у бегунков в России осталось немало и именно они убеждают сбежавших, что ничего с ними не будет, можно возвращаться!( Ревва вон, от которого 🤢 со своей страшной рожей давно кривляется с экрана ТВ!(👎