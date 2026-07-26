Два беглеца, критика СВО, просятся в Россию: артисты, что с них взять. А ведь сколько было громких слов, оскорблений в адрес Родины и народа.
Два беглеца, критика СВО, просятся в Россию: Артисты, что с них взять
Комментарии
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Надежда
Друзей и латентных покровителей у бегунков в России осталось немало и именно они убеждают сбежавших, что ничего с ними не будет, можно возвращаться!( Ревва вон, от которого 🤢 со своей страшной рожей давно кривляется с экрана ТВ!(👎
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1 м.
Сергей Oблезов
Никакой пощады! К чему призываем страну-прощать предателей Родины!?
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1 м.
Alex Nемо
Пожизненный запрет на въезд в РФ и это в самом мягком варианте того что им должно дать государство российское!
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1 м.
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