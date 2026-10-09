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Царьград

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Проснулся по среди ночи, на часах 3:29 – почему так происходит: Врач Амир Хан объяснил причину

Проснулся по среди ночи, на часах 3:29 – почему так происходит: Врач Амир Хан объяснил причину

Врач объяснил, почему люди часто просыпаются ночью около 3:30 и не могут снова уснуть.Врач общей практики Амир Хан рассказал о причинах ночных пробуждений и о том, почему после них бывает сложно вернуться ко сну.

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