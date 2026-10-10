GeForce RTX 5090 больше гореть не будет — видеокарту снимают с производства

При этом производство GPU GB202 не прекратится Инсайдер MEGAsizeGPU сообщил о том, что Nvidia прекращает производство графических процессоров GB202 для GeForce RTX 5090 — по сути, это значит, что Nvidia снимает ускоритель с производства.
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