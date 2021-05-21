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На Нерюнгринской ГРЭС будут построены два новых энергоблока общей мощностью 450 МВт

На Нерюнгринской ГРЭС будут построены два новых энергоблока общей мощностью 450 МВт

Якутия - один из ключевых регионов присутствия РусГидро на Дальнем Востоке. По словам главы РусГидро, в ближайшие несколько лет на территории Республики группа РусГидро реализует сразу несколько крупных инвестиционных проектов в электроэнергетике.

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