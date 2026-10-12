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Царьград

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В Краснодаре 90 АЗС работают, 16 приостановили продажу топлива

В Краснодаре 90 АЗС работают, 16 приостановили продажу топлива

Утром 12 октября в Краснодаре работали 90 АЗС, однако в течение дня их количество могло измениться. Дизельное топливо имелось на 88 станциях, бензин АИ-92 — на 47, АИ-95 — на 46, а АИ-100 — лишь на 11.

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