В Краснодаре 90 АЗС работают, 16 приостановили продажу топлива

Утром 12 октября в Краснодаре работали 90 АЗС, однако в течение дня их количество могло измениться. Дизельное топливо имелось на 88 станциях, бензин АИ-92 — на 47, АИ-95 — на 46, а АИ-100 — лишь на 11.