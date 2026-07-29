Доходы SoFi от криптовалютных транзакций во втором квартале выросли на 10% до $134 млн.

Доходы SoFi от криптовалютных транзакций во втором квартале выросли на 10% по сравнению с предыдущим кварталом, поскольку финтех-компания продолжила расширять свой бизнес в сфере цифровых активов, а ее новый стейблкоин SoFiUSD начал обеспечивать коммерческие платежи в режиме реального времени через корпоративную банковскую платформу компании.