Доходы SoFi от криптовалютных транзакций во втором квартале выросли на 10% до $134 млн.

Доходы SoFi от криптовалютных транзакций во втором квартале выросли на 10% по сравнению с предыдущим кварталом, поскольку финтех-компания продолжила расширять свой бизнес в сфере цифровых активов, а ее новый стейблкоин SoFiUSD начал обеспечивать коммерческие платежи в режиме реального времени через корпоративную банковскую платформу компании.
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