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18-летняя Андреева на старте US Open сыграет с Квитовой

18-летняя Андреева на старте US Open сыграет с Квитовой

В женской сетке US Open стали известны все пары первого раунда соревнований. Пресс-служба US Open опубликовала полное расписание первого раунда соревнований в женском одиночном разряде, что стало возможным после завершения финалов квалификации.

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