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Завтра будет всегда

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Единственная советская подлодка погрузившаяся на 1 км

Единственная советская подлодка погрузившаяся на 1 км

Единственная советская подлодка погрузившаяся на 1 км Глубина погружения – далеко не самое важное качество для военной подводной лодки.

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