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Нижегородская правда

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До 30% нижегородцев страдают ожирением

До 30% нижегородцев страдают ожирением

В Нижегородской области до 30% жителей страдает ожирением. Это выяснили специалисты Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава РФ, сообщает главред «Стационар-пресс» Алексей Никонов.

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