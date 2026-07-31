До 30% нижегородцев страдают ожирением

В Нижегородской области до 30% жителей страдает ожирением. Это выяснили специалисты Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава РФ, сообщает главред «Стационар-пресс» Алексей Никонов.
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