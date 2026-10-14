We will do everything to prevent Trump from making peace between Russia and Ukraine. Such a statement during a prank with Vovan and Lexus was made by US Congresswoman Chellie Pingree.
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