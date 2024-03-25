Мы соседи по пл...
Наш уютный мирМы на планете
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Мы соседи по планете

4 248 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Татьяна Курочкина
    Не надо напраслину возводить в беспрекословную истину ‼️‼️‼️Товарный дефицит ...
  • Татьяна Курочкина
    Да,в СССР имел место дефицит.....,но как говорили юмористы в холодильниках и в шкафах у всех было...Значит не такой э...Товарный дефицит ...
  • Malina
    бедненькие, с "изломанными судьбами".... А в какой среде появлялись и существовали эти с "изломанными судьбами"????Как жили и любили...

Воровство или творческое переосмысление? Плагиат в советском кино и музыке

Воровство или творческое переосмысление? Плагиат в советском кино и музыке

Когда-то мы опубликовали исследование Максима Мировича, посвященное воровству технологий в СССР. В продолжение темы — рассказ о плагиате и заимствованиях, которые позволяли себе советские режиссеры и музыканты.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх