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Максим Вылегжанин: «Без россиян лыжные гонки потеряют популярность и красоту. Считаю несправедливым решение FIS»

Трехкратный призер Олимпийских игр Максим Вылегжанин прокомментировал решение Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) продлить отстранение россиян.

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