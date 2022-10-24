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Россияне не рвутся на учебу в США

Россияне не рвутся на учебу в США

За минувший год в США на учебу прибыли 348 992 человек из Китая, 232 851 - из Индии, 58 787 из Южной Кореи, 37 453 из Канады, 33 552 - Бразилии, 29 597 - Вьетнама, 28 600 - Саудовской Аравии, 25 406 - Тайваня, 20 144 - Японии, 19 680 - Мексики.

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