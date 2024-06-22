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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Макдэвид остался без очков при 5 шайбах «Эдмонтона» в 6-м матче финала. У Коннора не было бросков в створ

Капитан «Эдмонтона» не отметился результативными действиями в шестой игре финальной серии Кубка Стэнли с «Флоридой» (5:1).

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