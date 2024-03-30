Школьников Белгорода перевели на дистанционное обучение

Решение об этом приняли власти Белгородской области. Школы приграничных муниципалитетов Белгородской области, Белгорода и Яковлевского городского округа переходят на дистанционное обучение в четвертой четверти.
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