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Италия: победа Мелони — подарок для Путина

Италия: победа Мелони — подарок для Путина

Новым премьер-министром Италии стала лидер ультраправой партии Джорджа Мелони, пишет Newsweek. Эксперты не исключают, что ее победа знаменует собой дальнейшее ослабление единства ЕС и что это лучший результат, на который мог рассчитывать Кремль.

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