AIBI — это не просто тамагочи, а умный робот-помощник

AIBI — новый карманный робот от LivingAI, который может подключаться к ChatGPT. Это не только виртуальный питомец, который нуждается в заботе и еде, но и настоящий персональный помощник, который умеет многое.
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