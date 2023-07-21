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ВС РФ разгромили колонну противника на Южно-Донецком направлении

ВС РФ разгромили колонну противника на Южно-Донецком направлении

Военнослужащие группировки войск «Восток» на Южно-Донецком направлении разгромили колонну противника.

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Комментарии
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VG
Vasily Golov
Штурмовая авиация по технике и окопам.бомбардировочная по мостамВ запорожье.Первому преображенскому и Вантовому,потом можно по Крюковскому мосту в Кременчуге..Они в системе логистики НАТО.Или жалко уничтожать.Вот ВСУ не жалко.Уничтожили Антоновский мост,уничтожили плотину ГЭС. Или МЫ НЕ ТАКИЕ? Тогда штурмовой авиацией по солдатским окопам,по солдату и гаубицы.Потом дефицит 152мм
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