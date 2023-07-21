ВС РФ разгромили колонну противника на Южно-Донецком направлении

VG

Vasily Golov

Штурмовая авиация по технике и окопам.бомбардировочная по мостамВ запорожье.Первому преображенскому и Вантовому,потом можно по Крюковскому мосту в Кременчуге..Они в системе логистики НАТО.Или жалко уничтожать.Вот ВСУ не жалко.Уничтожили Антоновский мост,уничтожили плотину ГЭС. Или МЫ НЕ ТАКИЕ? Тогда штурмовой авиацией по солдатским окопам,по солдату и гаубицы.Потом дефицит 152мм