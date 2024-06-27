МИД России назвал решение ЕСПЧ по Крыму юридически ничтожным для Москвы

Директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека российского Министерства иностранных дел Григорий Лукьянцев назвал решение Европейского суда по правам человека по Крыму юридически ничтожным для Москвы.
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