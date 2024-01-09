Замглавы Подольска и начальник котельной задержаны по делу об отключении тепла в Подмосковье

Следственный комитет России сообщил о возбуждении в подмосковном Подольске нового уголовного дела о превышении должностных полномочий после аварии в котельной, в результате которой жители округа остались без теплоснабжения и горячей воды.
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