РЕН ТВ Британский турист, страдавший аллергией на орехи, скончался после употребления десерта во время путешествия по Южной Америке.
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