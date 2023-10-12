Стало известно, сколько миллиардов власти получат с налога на вклады россиян

Россияне впервые должны будут заплатить налог на процентный доход по итогам 2023 года Власти рассчитывают за три года получить 312 млрд рублей с налога на проценты по вкладам россиян, пишут "Известия" со ссылкой на материалы к проекту бюджета на 2024–2026 годы.