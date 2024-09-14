Министра труда и соцразвития Северной Осетии Айдарову задержали на 48 часов

На 48 часов задержали министра труда и социального развития Северной Осетии Алину Айдарову. Как сообщается в Telegram-канале республиканского МВД, задержание связано с расследованием дела о превышении должностных полномочий сотрудниками министерства.
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