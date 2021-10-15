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«Нефтехимик» проиграл рижскому «Динамо» в матче КХЛ

«Нефтехимик» проиграл рижскому «Динамо» в матче КХЛ

Рижское «Динамо» на своем льду переиграло нижнекамский «Нефтехимик» 14 октября в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

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